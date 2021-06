Einen sonnigen Sonntag

Liebe Leserinnen, liebe Leser, nach den verregneten Wochen im Mai meint es Petrus offenbar gut mit uns. Kein Regen, viel Sonne - und es ist fast schon wieder zu heiß. Die tropischen Temperaturen laden in jedem Fall zum Ausflug ins Freibad oder an einen der wunderbaren See Vorarlbergs ein. Wer beim Sonnenbaden ein wenig lesen will, dem sei die heutige Ausgabe der Krone empfohlen. Kollegin Sandra Nemetschke berichtet über Abnehm-Coach Simon Mathis aus Rankweil, der zwei Herrn geholfen hat, ihre Badehosen-Figur zurück zu erkämpfen. Einer der beiden hat bereits 24 Kilogramm abgespeckt. Unterwegs im Ländle war auch Autor Robert Schneider. In Feldkirch hat er im Rahmen seiner Serie „Altes Handwerk“ den Goldhaubenmacher Michael Selb besucht. Er weihte Robert Schneider in die märchenhafte und manchmal auch etwas mysteriöse Kunst ein, deren Wurzeln in Russland oder auch in Spanien liegen. Einen Ausflug in die Musikwelt unternahm Raimund Jäger. Er erzählt über die großen und kleinen Konzerte von Liedermacher Wolfgang Frank, der schon vor 70.000 Zuschauern im Olympiastadion, aber auch auf kleinen Hochzeiten spielte. Im Moment arbeitet der Musiker an seiner neuen CD. Fußachs Bürgermeister Peter Böhler berichtet im Sonntaginterview wie er mit den Ergebnissen des verheerenden Rechnungshofberichts umzugehen gedenkt. Was Schadensersatz-Anforderungen angeht, hält er sich verständlicherweise eher zurück. Im Moment laufen zahlreiche Gespräche mit Juristen. Die gute Nachricht: Es gibt durchaus Hoffnung, dass Fußach die verlorenen 1,6 Millionen Euro aus dem Deal mit einer niederländischen Bank zurückzubekommen könnte. Genießen Sie den sonnigen Sonntag, Sonja Schlingensiepen