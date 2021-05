Merkel kündet Corona-Impfung für Kinder ab 12 an

In den USA werden Jugendliche schon gegen das Corona-Virus geimpft, jetzt will auch unser Nachbar Deutschland nachziehen. Nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer am Donnerstag, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, dass ab 7. Juni Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren starten sollen.