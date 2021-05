Diskussion um Impfung für Kinder entbrannt

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat den Biontech-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren am Freitag zugelassen – deswegen will das Land im Sommer dahingehend einen Impf-Schwerpunkt setzen. „Das überrumpelt und verunsichert jetzt viele“, weiß Josef Riedler, Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhaus Schwarzach. „Der Covid-Verlauf bei Kindern ist normalerweise mild, jedoch gibt es auch schwere Verläufe. Vor allem die Langzeitfolgen können bei Kindern Probleme verursachen.“, sagt er. Zwar sei die Studienlage noch dünn, Riedler vertraut aber in puncto Impfstoff-Zulassung auf die EMA „weil bei Kindern noch einmal kritischer hingeschaut wird“. Er werde aber trotzdem die Daten gründlich studieren, bevor er seinen Patienten eine Immunisierung empfiehlt.