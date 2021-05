Corona-Impfung für Kinder sorgt für Kontroversen

Weichenstellung bei den Corona-Impfungen: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA soll am Freitag über die Zulassung von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich. Bisher ist in der EU noch kein Impfstoff für Kinder zugelassen. Die Vorbereitungen hierzulande laufen: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat für den Herbst bereits Impfstationen an den Schulen und mobile Teams als Möglichkeiten zur Impfung von Schülern in Aussicht gestellt. Und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) rät Eltern zur Impfung ihrer Kinder. International sorgt die Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche jedoch für Kontroversen. So sprach sich Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery am Mittwoch dagegen aus.