Tests für Selbstfahrer bald mit Regengarantie

„Das Areal ist für alle Anwender, Hersteller und Entwickler zugänglich, die sich mit automatisierten Fahrzeugtechnologien beschäftigen und sie testen wollen“, sagt Eva Tatschl-Unterberger. Bei der Chefin der DigiTrans GmbH und ihren neun Mitarbeitern laufen in Linz die Fäden für Projekte rund ums autonome Fahren in Oberösterreich zusammen. Anteile an der Firma halten unter anderem Fahrzeug-Logistiker Hödlmayr, Spezialfahrzeuge-Hersteller Reform-Werke und das Linz Center of Mechatronics.