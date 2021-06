Gold-Chance für Schoren-Ladies und Bregenz-Buben

Den Heimvorteil nutzen will morgen auch die U18-Truppe des SSV Dornbirn Schoren, die mit dem Halbfinale gegen Fünfhaus (13) das Turnier in der Messehalle 2 eröffnet. „Durch Corona fand die Meisterschaft nicht wie gewohnt statt“, so Kapitänin Lisa Stadler. Einige Schoren-Girls spielten heuer bereits für die erste Mannschaft. Hypo Niederösterreich und Bruck (15) komplettieren das Teilnehmerfeld. Um 19 Uhr steigt das Endspiel, das Spiel um Platz drei beginnt um 17.30 Uhr.