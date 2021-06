Studentin im Zaubertal getötet: Prozess startet

Der Zaubertal-Mord sorgte zum Jahresende für Schlagzeilen. Der 29-Jährige war in Leonding bei seiner Cousine, die als Austauschstudentin hier lebte, zu Besuch. Schon länger war er in die junge Frau verliebt. In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember kam es zuerst zu einer Aussprache. Dann soll er die junge Frau vergewaltigt und mit einem Steakmesser erstochen haben.