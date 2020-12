Zaubertal-Mord: Studentin von Cousin erstochen

Der Angreifer - er stammt wie seine Cousinen aus Honduras, lebt in Spanien - ist in U-Haft und geständig. Die Hausbesitzerin erlitt eine Kopfwunde, ihr gleichaltriger Ehemann wurde ebenso verletzt. Das Motiv für das Familiendrama ist noch unklar - der 29-Jährige soll aber an einer psychischen Krankheit leiden.