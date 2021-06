Wirbel im Mühlviertel um Auflösung von Klasse

Ab Herbst sollen die Schüler der 2c der Volksschule Bad Leonfelden in die a- und b-Klassen aufgeteilt werden. Der Grund ist eine geschrumpfte Schüleranzahl. „Gerade jetzt in der Pandemiezeit mutet man ohnehin gestressten Kindern zu, dass sie sich an neue Mitschüler und neue Lehrer gewöhnen müssen“, zeigt Elternsprecher Georg Haider kein Verständnis.