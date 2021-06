„Cyberpunk 2077“ kehrt in PlayStation Store zurück

„Cyberpunk 2077“ war am 10. Dezember mit großen Erwartungen veröffentlicht worden, wurde diesen aber aufgrund zahlreicher technischer Mängel zumindest auf Xbox One und PS4 nicht gerecht. Der polnische Entwickler CD Projekt Red („The Witcher“) entschuldigte sich und versprach Besserung in Form von Patches, doch Sony dauerte dies offenbar zu lange: Während Microsoft das Spiel in seinem Store lediglich mit einem Warnhinweis versah, zog der PlayStation-Hersteller am 17. Dezember die Konsequenzen und entfernte das Game „bis auf Weiteres“ auf seinem PlayStation Store.