„Cyberpunk 2077“: Investor klagt CD Projekt Red

In der in Kalifornien eingebrachten Klage wirft Investor Andrew Trampe CD-Projekt-Red-Gründer und -Präsident Adam Michal Kincinski und zwei weiteren Managern der Spieleschmiede vor, falsche und irreführende Angaben gemacht zu haben. Das am 10. Dezember veröffentlichte Game sei technisch allerdings in einem derart schlechten Zustand, dass es zumindest auf PS4 und Xbox One praktisch unspielbar sei.