Forscher: SARS-CoV-2 ist gekommen, um zu bleiben

Der momentane Stand sei, dass die verfügbaren Impfstoffe gegen Varianten wie Alpha und Delta in Bezug auf Ansteckungen etwas weniger wirksam sind, gegen sehr schwere Verläufe aber weiterhin sehr gut schützen, erklärte Annelies Wilder-Smith, Professorin für neu auftretende Infektionskrankheiten an der London School of Hygiene and Tropical Medicine in Großbritannien. Sie schlägt vor, einem größeren Anteil der Bevölkerung zumindest den Erststich zu ermöglichen, anstatt Auffrischungsdosen bereitzustellen. Noch verfüge die Welt nämlich nicht über genügend Impfstoff für alle.