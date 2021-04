„Corona-Maßnahmen verhinderten viele Grippetote“

Grippe-Todesfälle schon vergangene Saison gesunken

In den vergangenen Jahren gab es in Österreich oft mehrere Tausend Grippe-Tote pro Saison. Dabei ist die Zahl stetig gesunken: 2016/2017 waren es geschätzt 4436 mit Influenza assoziierte Todesfälle, 2017/2018 waren es 2851 und in der Saison darauf 1373. 2019/2020 sank die Zahl der Grippe-Todesfälle deutlich auf 834 - da waren auch erste Maßnahmen gegen Infektionen mit dem Coronavirus eingeführt worden.