Forscher: Delta-Variante löst andere Symptome aus

Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante Delta kann anscheinend etwas andere Symptome als frühere Corona-Typen verursachen. In einer britischen App zur Überwachung von Corona-Symptomen wurden zuletzt am häufigsten Kopfschmerzen, eine laufende Nase und eine raue Kehle gemeldet, wie die BBC berichtete. In Großbritannien macht die als sehr ansteckend geltende Variante bereits mehr als 90 Prozent aller Fälle aus.