Bisher 71 Fälle der Delta-Variante in Österreich

Bereits 32 nachgewiesene Fälle mit der Delta-Mutation wurden in der Bundeshauptstadt festgestellt. Weitere 19 gibt es in Salzburg, sieben in Tirol, sechs in Niederösterreich, fünf in der Steiermark und je einen in Kärnten und Oberösterreich. Laut AGES handelt es sich dabei um Daten von Dienstag. Ein Experte hatte am Montag gegenüber der APA von „einer langsam steigenden Zahl an Einzelfällen“ gesprochen.