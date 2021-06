Nach Corona könnte im Herbst Grippe zurückkehren

Herdenimmunität bei Menschen schwierig

Zudem sei das Erreichen eines Herdenimmunitätsschwellenwertes beim Menschen schwierig, erklärt Virologin Dorothee von Laer. Denn „dieser Schwellenwert ist dann erreicht, wenn das Virus nicht mehr zirkulieren kann“, erklärt sie. Das sei etwa bei Masern in vielen Ländern der Welt der Fall - „eingeschleppte Infektionen gibt es aber natürlich trotzdem“. Relevant sei aber, „dass auch unterhalb dieses Schwellenwertes eine erhebliche Schutzwirkung durch die breite Impfung in einer Bevölkerung erreicht wird“. So könne man lokale Ausbrüche gezielt bekämpfen.