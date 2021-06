Vanessa Mai ohne Bikinitop und „ohne Filter“

Auf Mallorca lässt Vanessa Mai derzeit die Seele baumeln. Und damit ihre Fans in der Auszeit auch nicht zu kurz kommen, schickte die Sängerin nun via Instagram einen sexy Urlaubsgruß in die Heimat. Dafür warf sich die 29-Jährige oben ohne auf der Sonnenliege in Pose, bedeckte das Nötigste nur mit ihrem linken Arm und lächelte entspannt in die Kamera.