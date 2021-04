Vanessa Mai platzt nach Gewichts-Kommentar Kragen!

„Geht euch einen Scheiß an!“

Was war passiert? In der SWR-Show „On Mai Way“ interviewte die Sängerin den YouTuber Aaron Troschke während sie gemeinsam auf Laufbändern trainieren. Sie hatte bei dem Interview weiße, hautenge Sportleggins und ein pfirsichfarbenes, am Bauch geknotetes T-Shirt an. Einige User fühlten sich offenbar deshalb bemüßigt, gemeine Kommentare über die Figur der Sängerin zu hinterlassen und zu fragen, ob sie zugenommen habe.