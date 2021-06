Pedro Castillo erklärt sich zum Wahlsieger in Peru

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru hat sich der Sozialist Pedro Castillo nach Abschluss der Stimmenauszählung zum Wahlsieger erklärt: „Eine neue Zeit hat begonnen“, so Castillo, der sich auf Twitter überschwänglich bei seinen Wählern bedankte und sein Profil bereits mit dem Zusatz „Gewählter Präsident der Republik Peru (2021-2026)“ versah. „Ich danke den Menschen in ganz Peru, die mir in ihrer Vielfalt und historischen Stärke ihr Vertrauen geschenkt haben. Meine Regierung wird allen Bürgern zu Dank verpflichtet sein.“