Er provoziert und polarisiert | Getestete Väter

Er provoziert und polarisiert. Es ist wohl noch das Mildeste, was man über Marko Arnautovic sagen kann, wenn man feststellt, dass er polarisiert. Der Ausnahmekicker, der am Sonntag nicht nur mit seinem Tor einen wesentlichen Beitrag zum ersten Sieg eines österreichischen Nationalteams bei einer Fußball-EM leistete, leistet sich - auch das noch das Mildeste, was man über ihn sagen kann - immer wieder Extravaganzen. Aber während er etwa mit seinem goldenen Rolls Royce, mit dem er in der EM-Vorbereitung vorfuhr, nur provozierte, hat er jetzt ein echtes Problem am Hals. Denn Arnautovic wird vorgeworfen, er habe „die Mutter eines mazedonischen Spielers beleidigt“ und die Hand zum Zeichen einer rechtsradikalen Bewegung geformt. Der nordmazedonische Verband hat Arnautovic jedenfalls angezeigt und fordert sogar eine Sperre, was auch völlig überzogen wäre. Aber Arnautovic provoziert und polarisiert eben sein ganzes Fußballerleben lang. Schade, dass er nie das wurde, wofür er das Potenzial gehabt hätte: Ein ganz großer Fußballer. Denn dafür müsste er sich selbst besser im Griff haben.