Führungen verraten Geheimnisse von Klagenfurt

„Es ist wichtig für die Fremdenführer. In den vergangenen Monaten hatten sie durch das Ausbleiben der Busgruppen einen Totalausfall“, sagt Tourismuschef Helmuth Micheler. „Künftig bieten wir diese City-Touren-Woche am Beginn jeder Sommersaison an. Der Städtetourismus kommt langsam ins Laufen, viele Gäste sind über die speziellen Führungen glücklich.“ Ein Teil der Führungen wird bis September angeboten. „Die vielen Facetten machen den Charme der Stadt aus.“