Euphorie mit Handbremse | Gute Corona-Nachrichten

Dass uns die österreichischen Fußballer in Begeisterung versetzen, vor allem wenn sie für das Nationalteam spielen, das kommt nicht wirklich oft vor. Der aktuelle erste Sieg einer österreichischen Nationalmannschaft bei einer Fußball-Europameisterschaft aber löst nun tatsächlich eine gewisse Euphorie aus. Was ist das für ein Vorgang? Das haben wir für die heutige Ausgabe der „Kronen Zeitung“ hinterfragt. „Euphoria bedeutet Fruchtbarkeit oder Produktivität“, weiß Sportsoziologe Otmar Weiß von der Universität Wien, „und steht allgemein für Leidenschaft und Begeisterung“. Der Salzburger Sportpsychologe Günter Amesberger vermittelt, dass es in erster Linie um Identifikation geht. „Sport macht uns zu Mitsiegern“, sagt der Professor, der gleichzeitig auch vor einer Art „Überidentifizierung“ warnt, die zu Ausschreitungen oder gar Nationalismus führen könne. Davor allerdings scheinen die Österreicher einigermaßen gefeit zu sein: Euphorie kennen wir - gerade beim Fußball - eher nur mit Handbremse. Und wenn die Kicker verlieren, dann schimpfen wir gleich wieder!