„Diablo II Resurrected“ kehrt in die Hölle zurück

Mehr als 21 Jahre nach der Erstveröffentlichung bringt Blizzard sein legendäres Action-Rollenspiel „Diablo II“ inklusive der Erweiterung „Lord of Destruction“ in technisch aufpolierter Form auf PC und Konsolen. „Diablo II: Resurrected“ öffnet die Pforten zur Hölle bereits am 23. September, wie der Entwickler jetzt bekannt gab. Wer nicht mehr so lange warten kann oder will: Vorbesteller erhalten Zugang zur Beta-Version.