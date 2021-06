ÖBAG: Ausschreibung erfolgt noch diese Woche

Aufsichtsratschef Kern ist froh, dass die Staatsholding mit dem Abgang von Schmid aus der politischen Debatte genommen sein sollte. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass die ÖBAG noch in weiteren Chat-Veröffentlichungen vorkommen werde. Allerdings sei Schmid das Handy kurz nach seinem Amtsantritt in der ÖBAG abgenommen worden. „Die meisten oder gar alle Chats betreffen die Zeit vor seiner Vorstandstätigkeit“, so Kern laut Zeitung.