SPÖ: Schmid kostete Republik Hunderte Mio. Euro

„Thomas Schmid ist ein Schaden, der größer wird, solange er bleibt“, prangerte Matznetter bei einer Pressekonferenz am Donnerstag ein „Millionengrab“ an. „Wie er agiert, ist geprägt davon, dass er nicht agiert“, wirft der SPÖ-Politiker dem Kurz-Vertrauten Untätigkeit als ÖBAG-Chef vor. Sein Karriereweg sei von „Misserfolgen geprägt“. Es sei „erstaunlich, wieso Thomas Schmid immer noch in seiner Funktion ist“.