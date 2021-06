Schmid-Abgang für Kogler „sinnvoll und notwendig“

NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn betonte, dass Schmid „einzig und allein aufgrund seiner türkisen Familie in diese Position“ gekommen sei. Dass dieser ohne Industrie- oder internationale Erfahrung dieses Amt bekleidet hätte, „liegt in der Verantwortung der Kurz-Blümel-ÖVP“. „Zuletzt zeigten entlarvende Chats klar und deutlich, dass Thomas Schmid auch das menschliche Format für diese Position fehlte“, so Schellhorn. Nun müsse eine organisatorische Neuaufstellung der ÖBAG folgen, so der pinke Politiker: „Die ÖBAG muss in Zukunft von einer Doppel-Vorstandsspitze geführt werden und die Suche nach den neuen Vorständen muss professionell und transparent ablaufen.“