Überfall auf Ordensbrüder nach 2,5 Jahren geklärt

Ein „aufsehenerregender Kriminalfall“ in Wien ist geklärt worden. Näheres dazu will die Landespolizeidirektion Wien am Montag um 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben. Laut Informationen der „Krone“ handelt es sich um den Überfall auf Ordensbrüder der Schulbrüder in Wien-Floridsdorf Ende 2018.