Überfall auf Ordensbrüder: 30.000 € für Hinweise!

Der Vorfall hatte kurz nach Weihnachten für großes Entsetzen gesorgt. Am frühen Nachmittag des 27. Dezember waren die bis dato Unbekannten, so der Stand der Ermittlungen, in das Gebäude in der Anton-Böck-Gasse im Wiener Bezirk Floridsdorf eingedrungen. Zumindest einer der Täter hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich, mit der die Opfer bedroht wurden, auch hatten die Unbekannten diverses Werkzeug bei sich.