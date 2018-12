Kirchen-Überfall: Pistole gehört Ordensbruder

Neue Fakten zum Überfall auf die Ordensbrüder der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf: Bei der Tat am Donnerstag wurde Bargeld aus ihren Geldbörsen geraubt, bestätigte die Polizei am Samstag. Die ebenfalls entwendete Pistole hatte eines der Opfer, ein Jäger, demnach rechtmäßig besessen. Fest steht nun auch, dass es offenbar tatsächlich nur ein einzelner, mit einem falschen Bart maskierter Täter war, der im Kirchengebäude auf die Ordensbrüder losgegangen war. Es werde weiterhin in Richtung Raub als Motiv, aber auch in Richtung anderer Gewaltdelikte ermittelt.