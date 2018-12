Brutaler Raubüberfall auf Ordensbrüder in Kirche

Großaufgebot der Polizei am Donnerstagnachmittag in Strebersdorf in Wien-Floridsdorf: Zwei Täter haben gegen 13.30 Uhr mehrere Ordensbrüder in der Kirche Maria Immaculata überfallen, mit einer Schusswaffe bedroht und stundenlang festgehalten. Ein Opfer wurde schwer verletzt, weitere vier leicht. Die Verdächtigen ergriffen mit Beute in unbekannter Höhe und einer Pistole aus einem Safe des Gotteshauses die Flucht. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, Einsatzkräfte der Spezialeinheiten WEGA sowie Cobra waren im Einsatz. Ein Helikopter der Cobra kreiste über dem Tatort. Das brutale Verbrechen am ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen sorgt für Entsetzen bei den Österreichern und Österreicherinnen, auch Kardinal Christoph Schönborn zeigte sich am Donnerstagabend „tief betroffen“.