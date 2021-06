Hund ließ Helfer nicht zu erschöpften Wanderern

Der Beschützerinstinkt eines Tschechoslowakischen Wolfshundes hätte am Samstag fast eine Bergrettung in Hallstatt vereitelt. „Fenrir“ reagierte extrem aggressiv, als Helfer seine Besitzer bergen wollten. Nachdem mehrere Versuche scheiterten, wurde ein Helikopter angefordert, der Beißkorb und Hundetragetuch brachte. „Fenrir“ und das Paar wurden am Tau ins Tal geflogen.