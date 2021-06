Impfung: Russland testet Nasenspray für Kinder

Im August 2020 setzten Wissenschaftler große Hoffnungen in sogenannte Nanobodys. Diese per Nasenspray verabreichten Nanopartikel sollen das Eindringen von Sars-CoV-2 in Körperzellen verhindern. Jedoch dürfte es Jahre dauern, bis diese zum Einsatz kommen (siehe Video oben). Dafür sind aufwendige und zeitintensive Tests nötig.