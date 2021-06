Slowakei startet Impfungen mit Sputnik V

Sputnik V wird mittlerweile auch in Serbien hergestellt. In Russland wurde das Vakzin für Impf-Touristen freigegeben. Für den österreichischen Grünen Pass in Österreich soll Sputnik V - ebenso wie Sinopharm - nicht gelten. Eine Zulassung durch die europäische Arzneimittelagentur (EMA) steht immer noch aus.