Putin gibt Sputnik V für Impftouristen frei

Hoffnung auf Anerkennung in der EU

Auch der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko sagte in St. Petersburg, dass es von der EMA keine Nachfragen an Russland gegeben habe. Schon jetzt sei Sputnik V in 66 Staaten registriert, hieß es. In der EU ist der Impfstoff auf Grundlage nationaler Entscheidungen bisher nur in Ungarn und in der Slowakei freigegeben. Serbien startet als erster Staat Europas mit der Produktion des russischen Impfstoffes. Russland hofft auch mit Blick auf touristische Reisen seiner Bürger in die EU, dass der Impfstoff dort anerkannt werde.