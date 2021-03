Österreicher entwickeln Impfstoff für einen Dollar

Ein Forschungsteam um den Österreicher Peter Palese von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in den USA arbeitet an einem Corona-Impfstoff, der über die Nase verabreicht werden kann - und dabei nur einen US-Dollar kosten soll. Seit Kurzem laufen erste klinische Studien dazu in Südostasien und Lateinamerika.