Herzogin Kate hat sich „über alle erhoben“

Natürlich ist seither noch einiges passiert, dass die Gräben erneut aufgerissen hat. So bezichtigte Harry in seiner Dokureihe für Apple TV das Königshaus und besonders seinen Vater, ihn im Stich gelassen und als Kind zu viel von ihm verlangt zu haben nach dem Tod seiner Mutter Diana. Das Trauma hat er bis heute nicht verarbeiten können. Thronfolger Charles habe ihm zudem „Schmerzen und Leiden“, die der in seiner eigenen Kindheit erlitten habe, weitervererbt. Um seine Kinder vor diesem Zyklus zu schützen, habe er dem Königshaus den Rücken gekehrt.