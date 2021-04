„Kate wollte sich nicht auf Meghans Stufe begeben“

Meghan „wesentlich narzisstischer als Kate“

Überhaupt sei Meghan „wesentlich narzisstischer im Vergleich zu Kate“, weiß der Experte. Die Gründe dafür liegen vor allem in ihrem Beruf als Schauspielerin, der ja einen bestimmten Grad der Selbstdarstellung voraussetze. „Mit der Beziehung zu Harry hat sie sich aber in eine schlechte Situation gebracht, immerhin ist er im Königshaus nicht die Nummer eins.“ Und somit auch Meghan nicht, so Dr. Braun weiter.