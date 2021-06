MAN-Übernahme: Letztes Wort noch nicht gesprochen

Bürgermeister erleichtert

„Die Bedrohung, dass sich Wolf zurückzieht, ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Ich bin froh und erleichtert“ - so kommentierte Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl, dass Wolf mit seiner WSA nun das MAN-Werk in Steyr übernimmt und damit 1250 Arbeitsplätze plus die 160 Lehrlinge absichert. Dazu kommen noch weitere 150 Stellen in einer Forschungsgesellschaft.