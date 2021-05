112 Zeitarbeiter bei MAN Steyr sind schon weg

MAN hatte den schrittweisen Abbau der Zeitarbeiter im Werk in Steyr öffentlichkeitswirksam angekündigt gehabt. Am vergangenen Freitag hatten nun 112 Beschäftigte ihren letzten Arbeitstag am Standort, den der Lkw-Hersteller ja bis Ende nächsten Jahres komplett schließen will.