MAN-Militärfahrzeug-Werk in Wien nicht betroffen

Werk in Steyr droht Schließung

In Steyr droht die Schließung des dort ansässigen Werks mit mehr als 2300 Mitarbeitern, nachdem ein Übernahmeversuch des österreichischen Investors und Managers Siegfried Wolf gescheitert ist. Am Mittwoch wurden die Pläne Wolfs in einer Urabstimmung von 63,9 Prozent der Belegschaft abgelehnt.