Steuer-Sünder? 100.000 € und Waffen sichergestellt

Donnerstag, 9 Uhr: Nach umfangreichen Ermittlungen im Vorfeld im Haus des 44-jährigen Verdächtigen und in dessen Firma wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck von Polizei und Finanz an drei verschiedenen Örtlichkeiten im Bezirk Imst Hausdurchsuchungen durchgeführt. „Dabei wurden vier Langwaffen, zwei Faustfeuerwaffen samt Munition sowie ein niedriger sechsstelliger Eurobetrag mit Verdacht auf Abgabenhinterziehung vorläufig sichergestellt“, so die Ermittler.