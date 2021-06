Das hilft gegen mieses WLAN beim Fußball-Streaming

Mesh-WLAN am besten aus einer Hand!

Wenn der Router partout nicht das ganze Anwesen abdeckt, wird man möglicherweise mehrere Repeater oder mehrere via Powerline verbundene WLAN-Zugangspunkte nutzen wollen. Moderne Lösungen sorgen in so einem Szenario dank aufeinander abgestimmter Software dafür, dass kein WLAN-Fleckerlteppich, sondern ein durchgängiges Netzwerk mit gleichem Namen und Zugangsdaten entsteht, in dem Geräte intelligent dem gerade stärksten Zugangspunkt zugeordnet werden.