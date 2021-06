Mitschüler mit Messer bedroht

Der Jugendliche wurde anschließend in einen gesonderten Raum gebracht und im Anschluss die Polizei verständigt. Die Beamten führten den Verdächtigen dann ab. Der Bursch soll angegeben haben, er habe vorgehabt, jemanden abzustechen - egal, wen er erwischt hätte. Der Schock in der Schule sitzt tief. Die Einvernahme des 14-Jährigen dauerte am Donnerstag bis in die Nachtstunden an. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.