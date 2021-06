Weißhaidinger: Ein Stück Rasen als Rekord-Trophäe

Der Rekord passierte in Eisenstadt nach 21.30 Uhr. Habt Ihr noch Energie zum Feiern gehabt?

Weißhaidinger: „Zum Laufen nicht…. Zum Anstoßen schon. Aber vorher habe ich noch den Rasenziegel ausgestochen, exakt dort, wo der Diskus gelandet ist. Das Stück Rasen aus Eisenstadt bekommt bei mir einen Ehrenplatz. Was das Feiern betrifft: Ich trinke während der Freiluft-Saison keinen Alkohol. Schon gar nicht in der Olympia-Saison. Einzige Ausnahme: Wenn ich Rekord werfe oder eine Medaille hole. Also ein Schluck Bier als Belohnung durfte in diesem Moment schon sein. Man muss Feste feiern, wie sie fallen.“

Högler: „In Eisenstadt haben sie extra eine neue Anlage gebaut. Die erfüllt modernste Qualitätsstandards. Die Verantwortlichen sind richtig LA-begeistert, den Bürgermeister miteingerechnet. Es macht Lukas Spaß, in Eisenstadt zu werfen. Das ist nicht einfach so dahingesagt. Das sieht man an der Körpersprache!“