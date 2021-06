Lukas Weißhaidinger verbessert Diskus-Rekord

Die Form des Oberösterreichers in der Olympia-Saison ist einfach sensationell. In jedem Wettkampf bietet er eine Klasseleistung - wie gerade zwei Tage zuvor als Dritter in Turku. Tokio scheint gerade recht zu kommen! Weißhaidinger besitzt die einmalige Chance, als erster Österreicher eine olympische Medaille in einem Männerbewerb der Leichtathletik zu gewinnen.