NBA: Phoenix Suns feiern klaren Sieg über Nuggets

Die Phoenix Suns haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch das zweite Duell mit den Denver Nuggets gewonnen und beste Chancen auf den Einzug in das Finale der Western Conference. Nach dem überzeugenden 122:105 in Spiel eins holten die Suns im zweiten Heimspiel am Mittwochabend (Ortszeit) einen 123:98-Erfolg. Zum Einzug in die Endspielserie der Teams aus dem Westen braucht es vier Siege. Die beiden kommenden Begegnungen finden nun in Denver statt.