Als schwarze Eminenz ist der bürgerliche Salzburger die vielleicht einzige Autorität, die die Jungtürkisen mit väterlicher Güte bei einem Übermaß an politischem Schabernack in die Schranken weisen könnte. Nicht wenige in der ÖVP setzen da große Hoffnungen auf Wilfried Haslauer. Die Parole „Hauptsache, die Sozialisten sind nicht am Ruder“ wird für einen nachhaltigen Erfolg jedenfalls zu wenig sein.