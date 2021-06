Elisabeth Kappaurer und ihr Nagel der Hoffnung

Apropos gut ausschauen: Nachdem Lisi am 23. April in Hochrum von Doktor Christian Fink erneut ein Nagel in das, bei ihrem bösen Sturz im August 2019, schwer lädierte rechte Bein eingesetzt wurde, spürt die 26-Jährige deutliche Fortschritte. „Beim Radfahren hat mir das Schienbein ja schon davor keine großen Probleme gemacht“, verrät die Wälderin. „Mit dem Nagel fühle ich mich jetzt aber auch bei anderen Trainings viel sicherer. So kann ich mir vorstellen, dass es auch mit dem Skifahren funktionieren könnte.“