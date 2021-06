Kickl: Tür für Identitäre bleibt weiterhin zu

Patriotische Gesinnung „etwas Positives“

Gleichzeitig signalisierte der designierte FPÖ-Chef, der in der Vergangenheit keine Berührungsängste zur Identitären Bewegung erkennen ließ, Sympathien für deren Anliegen: „Ich sage Ihnen aber auch eines: Für mich ist die patriotische Gesinnung, wenn sie ein Mensch in sich trägt, für mich ist Heimatliebe, wenn sie ein Mensch in sich trägt - sofern das alles auf dem Boden von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und unter Hochachtung der Grund- und Freiheitsrechte passiert - dann ist das etwas Positives und etwas Achtenswertes.“