Für Buchinger geht’s in Paris um alles oder nichts

Wohl eine einmalige Chance

Am Mittwoch reist die 28-Jährige aber mit gutem Gefühl zum „Alles-oder-nichts-Turnier“. „Wir haben coronabedingt ein Jahr länger Vorbereitungszeit gehabt. Ich habe mich weiterentwickelt, bin vielleicht auch nicht mehr so verbissen wie früher“, sagte Alisa, die im Sportjournalisten-Kolleg in Rif an der Karriere danach arbeitet.